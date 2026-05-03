İran'a ait tanker ABD'nin abluka engelini aşarak Endonezya sularına ulaştı

Tanker Trackers web sitesi, İran'a ait "HUGE" adlı çok büyük bir petrol tankerinin, ABD'nin abluka engelini aşarak Endonezya sularına ulaştığını duyurdu.

Tanker Trackers, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin, uluslararası seyir verilerini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre en son Sri Lanka kıyıları açıklarında tespit edilen tankerin, 20 Mart 2026 itibarıyla otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapatarak gizlilik taktikleri uyguladığı ve Endonezya'daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları'na doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Buna karşılık Donald Trump da İran’a yönelik bir deniz ambargosu başlatarak Tahran’a ait ticari gemilerin hareketini engelledi. Bu durum, İran’ın petrol ihracatını tamamen durma noktasına getirdi.