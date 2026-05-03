DEM Parti'den Karayılan'ın süreç yorumuna tepki

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, barış süreciyle ilgili son açıklamaları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde (DEM Parti) tepkilere yol açtı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, yaptığı açıklamada, Murat Karayılan’ın PKK’nin silahsızlanmasını hedefleyen ve iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

"Biz sürecin dondurulduğu ifadesini kullanmak istemiyoruz." diyen Güleryüz, böyle bir ifadenin "sürecin ruhuna da aykırı olduğunu" düşündüklerini belirtti.

Güleryüz, "Geçmiş dönemde Erdoğan’ın ifade ettiği şekliyle ‘buzdolabına kaldırabileceğimiz’ bir süreç değil, öyle değerlendirmiyoruz. İlk gün de süreci biz hiç bu kapsamda ele almadık. Dolayısıyla böylesi bir kaygıyla sürece yaklaşmadık çünkü sürecin nasıl geliştiğini biliyoruz. Bu süreç hasbelkader başlamadı. Çözüm meselesinde Kürt hareketi de bu konuda iknadır. Devlet Bahçeli nezdinde açığa çıkan o devlet mekanizmasının da bu konuda ikna olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sağlam bir zeminin olduğuna inandığını belirten Güleryüz, "O yüzden de bitti, tükendi diyebileceğimiz bir süreçten bahsedemiyorum. Evet, aksaklıklar var, sorunlar var. Belki tıkanma noktaları var. Bu tıkanma noktalarını ayrıca açımlayabiliriz ama mevcut durumu bir tıkanma ve dondurma süreci olarak tariflemek abartılı bir yaklaşım olur."

Bu tepkiler, Murat Karayılan'ın iktidarın barış sürecini "askıya aldığını" söylemesinin ardından geldi.

Karayılan, net bir yasal çerçeve olmadan ve Öcalan'ın özgürlüğü sağlanmadan PKK'nın silah bırakamayacağını veya süreçte yeni adımlar atamayacağını söylemişti.