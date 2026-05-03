Irak’tan Kürdistan Bölgesi çiftçilerine yeni ödeme

Irak Hükümetinin, çiftçilerin mali hakları olarak 100 milyar dinar ödenmesine karar verdiği bildirilirken, bu miktarın 12 milyar 607 milyon dinarının Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçilere tahsis edildiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Sarwar Hawari, 3 Mayıs 2026 Pazar günü Kurdistan24'e açıklamada bulundu.

Irak Hükümeti'nin çiftçilerin mali hak edişleri için 100 milyar dinar ödenmesine karar verdiğini aktaran Hawari, bu miktarın 12 milyar 607 milyon dinarının Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçilere tahsis edildiğini ifade etti.

Sarwar Hawari'nin açıklamalarına göre Kürdistan Bölgesi illerinin payı şu şekilde paylaştırıldı:

Erbil Valiliği: 4 milyar 5 milyon dinar.

Süleymaniye Valiliği: 4 milyar 930 milyon dinar.

Duhok Valiliği: 3 milyar 672 milyon dinar.

Toplam: 12 milyar 607 milyon dinar.

Hawari ayrıca, bu miktarın çiftçilere ödenen mali hakların beşinci taksiti olduğunu ifade etti.

Irak Hükümeti 2024 yılında Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçilerden yaklaşık 700 bin ton buğday teslim alırken, 2025 yılında bu miktar 400 bin tona düşürülmüştü. Bu yıl ise söz konusu miktar daha da azaltılarak 292 bin tona indirilmiş durumda.