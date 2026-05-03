Kürdistan Bölgesi'nde elektronik para ve Forex işlemlerine yasak getirildi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, yasal dayanağı olmayan dijital finansal işlemlere karşı sert bir yasak kararı alarak, USDT ve Forex ticareti yapan hiçbir şirketin resmi lisansının bulunmadığını ve bu alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerinin kapatılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 3 Mayıs 2026 Pazar günü yayımlanan resmi açıklamada vatandaşlara konuyla ilgili uyarı yapıldı.

Bakanlığın söz konusu açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Irak Federal Merkez Bankası ile Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığı'nın talimatları ışığında; vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak yasal bir çerçevenin bulunmaması nedeniyle, Kürdistan Bölgesi ve Irak genelinde USDT (elektronik para) ve Forex ticareti alanında faaliyet gösteren hiçbir şirketin resmi lisansı bulunmamaktadır.

Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler uyarınca, bu alanlardaki her türlü işlem yasaktır. Bu nedenle, şirket adı altında bu sektörlerde faaliyet gösteren her türlü kişi veya grubun iş yeri kapatılacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Vatandaşlarımıza, sermayelerini korumaları adına bu tür işlemlerden uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. Daha önce bu tür faaliyetlerde bulunan taraflardan alacağı olanların ise haklarını geri almak için girişimde bulunmaları gerekmektedir."