İsrail ABD’den iki yeni savaş uçağı filosu alacak

İsrail, İran tehdidine karşı hava üstünlüğünü perçinlemek amacıyla 350 milyar şekellik (yaklaşık 119 milyar dolar) dev bir savunma paketini hayata geçiriyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, "İran’ın her noktasına ulaşabiliriz" mesajı verirken, F-35 ve F-15 filolarının genişletilmesi resmen onaylandı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan gerilimden çıkarılan "savaş dersleri" ışığında, hava gücünü modernize etme kararı aldı. Bu kapsamda Lockheed Martin’den dördüncü F-35I filosu ve Boeing’den ikinci F-15IA filosunun alımı onaylandı.

Yeni alımlarla birlikte İsrail ordusunun envanterindeki uçak sayısının şu seviyelere ulaşması planlanıyor:

- F-35I (Adir) Sayısı: 100’e yükselecek.

- F-15I Sayısı: 50’ye çıkacak.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail’in hava sahasındaki mutlak hakimiyetine vurgu yaparak, "Pilotlarımız yetenekli, uçaklarımız son teknoloji. Gerektiğinde İran topraklarının her noktasına ulaşma kapasitesine sahibiz." dedi.

Netanyahu ayrıca, İHA tehditlerine karşı yerli "Mavi-Beyaz" şirketi tarafından geliştirilen ve "denklemi değiştirecek" özel bir savunma projesinin de başladığını duyurdu.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Başbakan Netanyahu tarafından onaylanan 10 yıllık kuvvet inşa planı, sadece uçak alımını değil, yerli silah sanayisine yatırımı da kapsıyor.

Bütçe: Önümüzdeki 10 yıl için savunma bütçesine 350 milyar şekel eklenecek.

Hedef: Silah tedarikinde dış ülkelere olan bağımlılığı asgariye indirerek yerli üretime odaklanmak.

Lojistik: Anlaşma; bakım, yedek parça ve tam entegrasyonu da içeriyor.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, Washington’daki heyete anlaşmanın nihayete erdirilmesi için resmi talimatı iletti. Bu hamle, İsrail'in Orta Doğu'daki askeri caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıma kararlılığını gösteriyor.