Kürdistan Bölgesi’nde 100 milyar dinarlık enerji yatırımı

7 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Erbil’deki elektrik kesintilerini ve aşırı yüklenme sorununu gidermek amacıyla 100 milyar dinar değerinde üç büyük projeyi hayata geçiriyor.

Kürdistan Bölgesi Elektrik Bakanlığı, bugün (3 Mayıs 2026 Pazar) düzenlenen törenle Erbil’in enerji altyapısını güçlendirecek stratejik bir anlaşmaya imza attı.

Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih ile "Hêro" şirketi arasında imzalanan 100 milyar dinarlık sözleşme kapsamında, Erbil’de üç yeni 132KV’lık elektrik istasyonu inşa edilecek.

İmza töreninde konuşan Bakan Salih, projelerin iki yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakanlığın projeye her türlü desteği ve kolaylığı sağlayacağını vurgulayan Salih, kurulacak istasyonların Erbil şehir merkezi ve çevresindeki mahallelerde yaşanan aşırı yüklenme sorununu ciddi ölçüde azaltacağını ifade etti.

Şirket yetkililerine seslenen Bakan, projelerin belirlenen takvimde, yüksek kalite ve tasarım standartlarına bağlı kalınarak bitirilmesi talimatını verdi.

Hero Şirketi Müdürü Ari Zirari ise imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Elektrik Bakanlığına duydukları güvenden dolayı teşekkür etti.

Projelerin sadece konutlara değil, aynı zamanda tarım ve sanayi sektörlerine de büyük katkı sunacağını belirten Zirari, "Halkımıza hizmet noktasında hayati öneme sahip bu projeleri, en yüksek kalitede ve zamanında teslim edeceğimize söz veriyoruz." dedi.