Tahran'da ticaret merkezinde yangın: 8 ölü

3 saat önce

Tahran'ın batısındaki bir ticaret merkezinde çıkan büyük yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Devlet Televizyonu (Seda ve Sima), Tahran'ın batısındaki bir ticaret merkezinde büyük bir yangın çıktığını duyurdu.

Tahran İtfaiye Müdürlüğüne dayandırılan haberde, ekiplerin yangını "büyük ölçüde kontrol altına almayı başardığı" bildirildi. Öte yandan Fars Haber Ajansı, yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın itfaiye yetkililerinden aktardığına göre ticaret merkezi binasının dış cephesinde çabuk tutuşan malzemeler kullanılmış olması, yangının kısa sürede tüm binaya yayılmasının temel nedeni oldu.

Basındaki bilgilere göre söz konusu yangında 8 kişi yaşamını yitirirken, 36 kişi yaralandı.

Reuters haber ajansı da uydu görüntüleri ve arşiv fotoğraflarıyla yaptığı karşılaştırmalar sonucunda olayın gerçekleştiği konumu doğruladığını açıkladı.