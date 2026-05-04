Kürdistan’dan bir köy “Dünyanın En İyi Turizm Köyü” unvanına aday gösterildi

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütünün 2026 programı kapsamında Kürdistan Bölgesi'nden Biyare köyü “Dünyanın En İyi Turizm Köyü” unvanına aday gösterildi.

Halepçe Turizm Müdürü Çiya Kasım, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu yılki hazırlıklar kapsamında Irak Turizm Kurulundan bir heyetin Biyare'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Biyare'nin “Dünyanın En İyi Turizm Köyü” unvanına aday gösterildiğini belirten Kasım, "Biyare, nüfus, kültürel mirasın korunması, dil ve doğa gibi BM tarafından belirlenen tüm şartları karşılamaktadır." dedi.

"Biyare'nin dünyanın en iyi turizm köyü olarak seçilmesi için tüm çabamızı sarf edeceğiz." diyen Halepçe Turizm Müdürü, bu unvanı kazanmanın sadece manevi bir anlam taşımadığını, aynı zamanda bölgeye yatırımcı çekeceğini, arkeolojik alanların ve sağlık merkezlerinin restore edilmesine katkıda bulunacağını ve Biyare'yi dünya haritasında küresel bir turizm destinasyonu olarak tanıtacağını, bunun da ekonomik iyileşme üzerinde doğrudan bir etkisi olacağını sözlerine ekledi.