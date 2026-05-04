Diasporada dil eğitimi; 3000 öğrenciye Kürtçe öğretiliyor

Kürdistan Diasporası Konfederasyonu Temsilcisi Xelil Şerif, Eğitim Bakanlığı ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde diasporadaki 3000 öğrenciye Kürtçe öğretildiğini söyledi.

Xelil Şerif, bugün (4 Mayıs 2026 Pazartesi), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Diasporadaki Kürt eğitimi, lise 1-12. sınıf sistemine benzemiyor. Diasporada eğitim sistemi, Kürdistan Bölgesi içindekinden farklıdır. Bakanlık öğretmenleri atadı." dedi.

Çevrim içi eğitimin yanı sıra, diasporadaki bazı Kürt okullarının, kuruluşlarının ve derneklerinin Kürt çocuklarının yüz yüze eğitim gördüğü kendi okullarını açtığını belirten Şerif, çevrim içi kurslara yaklaşık 3000 öğrencinin katıldığını, sürecin temel amacının okuma yazmayı öğretmek ve Kürt çocuklarını ülkelerinin kültürüyle tanıştırmak olduğunu açıkladı.

Xelil Şerif, "Eğitim üç lehçede verilecek: Sorani, Behdini ve Kurmanci (Latin alfabesiyle) ve her üçü için de uzman öğretmenler atadık." dedi.

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, Kürdistan Diasporası Konfederasyonu ile imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, diasporadaki öğrencilere yaklaşık 14 bin adet Kürtçe ders kitabı göndermişti.