Urmiye-İstanbul uçuşları yeniden başladı

Doğu Kürdistan'ın Urmiye Havalimanı ile İstanbul arasındaki uçak seferleri yeniden başladı. Gerçekleşen ilk seferde 129 yolcu Türkiye'ye seyahat etti.

Urmiye Havalimanı Genel Müdürü Azim Tehmasebi, İran'ın Mehr haber ajansına yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle durdurulan Urmiye-İstanbul uçuşlarının bugün itibarıyla tekrar başladığını duyurdu.

Tehmasebi, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü (bugün) İstanbul'a ilk uçuşun gerçekleştirildiğini ve bundan sonra seferlerin haftalık olarak pazartesi ve perşembe günleri yapılacağını belirtti.

Bugünkü ilk uçuşun detaylarına ilişkin Tehmasebi, şu bilgileri paylaştı:

“Sabah saat 08:10'da Tahran'dan kalkan uçak Urmiye Havalimanına iniş yaptı. Ardından saat 09:30'da 129 yolcusuyla birlikte Urmiye'den İstanbul'a hareket etti. Dönüş seferinde ise uçak saat 14:45'te İstanbul'dan gelerek Urmiye Havalimanına indi, saat 16:00'da ise yolculuğuna Tahran'a doğru devam edecek.”

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaş nedeniyle, İran'daki tüm havalimanlarında iç ve dış hat uçuşları askıya alınmıştı.