Bahçeli’den Amedspor’a Süper Lig tebriği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1990 yılında kurulan Amedspor’un, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermesini memnuniyetle karşıladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Amedspor’un Kulüp Başkanı Nahit Eren’e bir tebrik mesajı gönderdi.

Diyarbakır temsilcisinin bu başarısını ülke futbolu adına değerli bulduğunu belirten Bahçeli, 1990 yılında kurulan kulübün tarihinde ilk kez en üst lige çıkmasının önemine değindi.

Mesajında sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Amedspor’un Süper Lig yolculuğunda fair play ruhu ve kardeşlik hukukunu önceleyerek ülkemizin birlik ve dayanışma iklimine olumlu katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu tarihi başarıda emeği geçen teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarları tebrik ediyor; 2026-2027 sezonunun hayırlı olmasını diliyorum."

Bahçeli ayrıca, bu sportif başarının Diyarbakır’ın marka değerini güçlendireceğini ve kentin sosyal hayatına katkı sağlayacağını ifade etti.