Neçirvan Barzani ve Sudani yeni Irak Hükümetinin kurulmasını görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, siyasi Süreci ve hükümet kurma adımlarını görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Bağdat’taki temasları kapsamında bugün (4 Mayıs 2026 Pazartesi) öğleden sonra Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkedeki siyasi süreç ve yeni federal hükümetin kurulmasına yönelik gelecek adımların ele alındığı bildirildi.

Siyasi sürecin, bileşenler arasındaki ortaklık temelinde sürdürülmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, kurulacak hükümetin istikrarı koruma ve taraflar arasındaki anlayış birliğini geliştirme çabalarını tamamlaması gerektiğinin ifade edildiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasında, şu detaylar da yer aldı:

“Taraflar, federal hükümetin geride kalan dönemdeki faaliyetlerini değerlendirdi. Neçirvan Barzani, Sudani’nin çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü noktasında varılan uzlaşıların üzerine yenilerinin inşa edilmesinin önemine dikkat çekti.”

Açıklamada, görüşmenin bir diğer önemli başlığının ise huzur ortamının korunması ve Irak’ın bölgedeki savaşın etkilerinden ve gerilimlerden uzak tutulması olduğu belirtildi. Bu bağlamda, ülkenin egemenliğinin ve genel çıkarlarının korunması gerektiği vurgulandı.