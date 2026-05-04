CENTCOM: İran ambargosu nedeniyle 50 ticari geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Washington'un İran'a uyguladığı ambargoyu yürütmek amacıyla deniz denetimlerini yoğunlaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

CENTCOM, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü bölgedeki bir ticari gemiye refakat eden ve devriye görevini yürüten USS Pinckney DDG 91 gemisine ait fotoğraflar paylaştı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre tüm gemilerin İran'a yönelik ambargo kararına uyduğundan emin olmak amacıyla bugüne kadar 50 ticari geminin rotası değiştirildi veya geri çevrildi.

Bu hareketlilik, Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gerilimin tehlikeli bir düzeye ulaştığı ve ABD'nin çıkarlarını korumak ile yaptırımları uygulamak için bölgeye büyük bir güç sevk ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Washington ile Tahran arasında Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim uzun bir geçmişe dayanıyor; ancak ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Trump yönetiminin "maksimum baskı" politikasını benimsemesinin ardından rekabet tehlikeli bir aşamaya geçti.

Şu an askeri manevraların odağı haline gelen Hürmüz Boğazı, dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin içinden geçmesi nedeniyle enerji nakliyatı açısından dünyanın en stratejik suyolu olarak kabul ediliyor.

Bu boğazın herhangi bir şekilde kapatılması, akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine ve küresel ekonominin felce uğramasına neden olacaktır; bu nedenle Washington, bölgedeki askeri varlığını uluslararası deniz güvenliğini korumak olarak nitelendiriyor.

Öte yandan Tahran, kendi petrolünü ihraç edememesi durumunda bölgedeki hiçbir ülkenin bu suyolundan yararlanmasına izin vermeyeceği tehdidini yinelemeye devam ediyor.

Şu an "ne savaş ne anlaşma" aşaması olarak tanımlanan bu durum, her iki tarafın da angajman kurallarını güncellemesi ve kuvvetlerini tam teyakkuz haline getirmesiyle bölgeyi askeri bir patlamanın eşiğine getirmiş durumda.