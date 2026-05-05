Başbakan Barzani ve BAE Dışişleri Bakanı bölgedeki durumu görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldığı görüşmede, BAE'ye yönelik son saldırıları kınadı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yayımlanan açıklamada, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Başbakan Mesrur Barzani'nin, BAE Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Söz konusu görüşmede, bölgedeki genel durumu ve Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre görüşmede, BAE'ye yönelik son saldırılar kınanarak protesto edildi ve bölgedeki barış, huzur ve istikrarın korunması ile saldırıların sona erdirilmesinin önemini vurgulandı.

Yine dün (4 Mayıs), BAE Savunma Bakanlığı resmi bir açıklama ile 4 Mayıs 2026 tarihinde, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracına (İHA) başarıyla karşı koyduğunu duyurmuştu.

Savunma Bakanlığının açıklamasında Tahran'ın bu yeni saldırısının 3 kişinin orta derecede yaralanmasına neden olduğu belirmişti.