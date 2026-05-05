Çin'de havai fişek fabrikasında facia: Onlarca ölü ve yaralı var

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde yer alan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 21 işçi hayatını kaybetti, 61 kişi ise yaralandı.

Eyaletin idari merkezi Çangşa şehrinin Liuyang ilçesinde bulunan fabrikada dün akşam saatlerinde gerçekleşen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, olayda yaşamını yitirenlerin tamamının fabrika çalışanı olduğunu teyit ederken, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Faciayla ilgili açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kurtarma çabalarının en üst düzeyde seferber edilmesi talimatını verdi.

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmasını isteyen Şi, ihmali bulunan sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Tüm yerel yönetimlere iş yeri güvenliği tedbirlerini artırma çağrısında bulunan Çin Devlet Başkanı, özellikle riskli sektörlerde denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Havai fişek üretiminin merkezi olarak bilinen Liuyang ilçesi ve çevresinde, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle benzer kazaların sıkça yaşanması dikkat çekiyor.

Hunan eyaletinde Haziran 2025'te meydana gelen bir başka patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, Ekim 2025'te ise bir gösteri sırasında teknik arıza sonucu yangın çıkmıştı. Ayrıca bu yılın şubat ayında geleneksel Bahar Bayramı kutlamaları sırasında havai fişek dükkanlarında yaşanan patlamalarda toplam 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaşanan son facia, ülkede havai fişek sektöründeki denetimlerin ve güvenlik standartlarının yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.