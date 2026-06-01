Kalibaf: ABD ateşkese bağlı kalmıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Deniz ablukasının uygulanması ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına ilişkin açıklamada bulundu.

İran Meclis Başkanı Kalibaf açıklamada, "Deniz ablukasının uygulanması ve soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'daki savaşı suçunu şiddetlendirmesi, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, her tercihin bir beledi olduğunu ve eninde sonunda her şeyin yerli yerine oturacağını söyledi.​​​​​​​

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Washington'ın çelişkili açıklamaları ve İsrail'in müdahalesinin müzakere sürecinin uzamasının başlıca nedenleri olduğunu söyledi.

ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin ise Bekayi, müzakere ve diyalogun taraflar arasında güven olduğu anlamına gelmediğini, ABD ile görüşmelerin şüphe ve güvensizlik ortamında başladığını vurguladı.

"Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Lübnan'da olanların başat aktörü ABD'dir. Siyonist rejim, görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor." ​​​​​​​diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mevcut aşamada nükleer konuların gündemde olmadığını öne sürdü.

Washington'ın çelişkili açıklamaları ve İsrail'in müdahalesinin müzakere sürecinin uzamasının başlıca nedenleri olduğunu belirten Bekayi ayrıca, bölgedeki gerilimin tırmanmasından Washington ve Tel Aviv’i sorumlu tuttu.