Ari Hersin: KDP ve KYB görüşmeye hazır

Kürdistan Demokrat Parti (KDP) Süleymaniye Şubesi Başkanı Ari Hersin, KDP ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB), Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulması konusunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

KYB'nin 51’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle KYB Genel Merkezi'ni ziyaret eden Hersin, KDP ve KYB arasındaki ilişkilerle ilgili, "KYB ve KDP arasındaki ilişkiler normal olmasaydı, bugün burada olmazdık." dedi.

KDP'li yetkili, iki müzakere heyetinin Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulması konusunu görüşmek üzere müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ari Hersin ayrcıa, "KYB ve KDP, vatana hizmet etmek için birer araçtır. Dolayısıyla görevlerini yerine getirmeli, bölünmemelidirler." dedi.

KDP Politbürosu, dün (31 Mayıs 2026 Pazar), KYB'nin 51’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün korunması için siyasi güçler arasındaki koordinasyonun önemini vurgulamıştı.