Katz: Hizbullah var oldukça Beyrut huzur bulamayacak

6 saat önce

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan’ı sert bir dille tehdit ederek, “Hizbullah saldırıları devam ederse, Beyrut’ta asla huzur ve istikrar olmayacak." dedi.

Bakan Yisrael Katz, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yayımladığı basın açıklamasıyla ülkesinin Lübnan Hizbullahı ile olan savaş durumuna ilişkin duruşunu duyurdu.

İsrail askerlerinin kontrolü altına aldığı bölgenin "askeri bölge" olarak kabul edildiğini belirten Katz, Beyrut ile diğer bölgeler arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayarak, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri huzurlu ve güvenli olmadığı sürece, Beyrut’ta da kesinlikle huzur ve istikrarın olmayacağını ifade etti.

"İsrail ordusu, Hizbullah militanlarına karşı operasyonlarına ve askeri faaliyetlerine devam edecektir. “ diyen Katz, şu sözleri sarf etti:

“İsrail vatandaşlarına yönelik risk ve tehditleri azaltma yönünde bir adım olarak Hizbullah'ın altyapısı ve askeri kapasitesi zayıflatılmıştır. Şimdi ise Litani bölgesinin Hizbullah silahlarından ve militanlarından arındırılması gerekmektedir." dedi.

Bu açıklama, dün (31 Mayıs Pazar) sabaha karşı İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik kara harekatı başlatmasının ardından geldi.