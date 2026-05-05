Soran Sivil Savunması: Kayıp olarak aranan 3 çocuktan birinin cesedi bulundu

Diğer iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

2 saat önce

Soran Sivil Savunma ekipleri, dört gün süren aralıksız arama çalışmasının ardından, Erbil'in Geli Ali Beg turistik bölgesinde meydana gelen trafik kazasında kaybolan üç kişiden birinin cesedini buldu.

Kurdistan24 muhabiri Tayfur Muhammed, bugün (5 Mayıs 2026 Salı), olay yerinden yaptığı açıklamada, "Geli Ali Beg'deki olayda hayatını kaybedenlerden birinin cesedi Soran Sivil Savunma ekipleri tarafından bulundu." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin son dört gündür çeşitli gelişmiş ekipmanlar kullanarak yoğun bir arama çalışması yürüttüğünü belirten K24 muhabiri, kaza sırasında arabalarında mahsur kalarak, boğuldukları değerlendirilen üç kişiden birinin (7 yaşındaki Lawend Xurşid) cesedinin arama ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğunu belirtti.

K24 muhabiri ayrıca diğer iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

1 Mayıs 2026 Cuma günü saat 21:40 civarında, tamamı Xelifan ilçesi sakini olan beş yolcu taşıyan bir araç kontrolünü kaybederek Geli Ali Beg nehrine düşmüştü.

Soran Sivil Savunma Sözcüsü Rewend Mexdid, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, şoför Usame ve yanındaki yolcunun kazadan sağ kurtulduğunu, diğer üç yolcunun suda kaybolduğunu söylemişti.