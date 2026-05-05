İsrail ordusundan Suriye topraklarına yeni operasyon

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytire vilayeti sınırları içerisinde iki yeni sızma (karadan giriş) operasyonu gerçekleştirdi.

Suriye haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre İsrail güçleri Kuneytire'nin güney kırsalındaki "Seyda Hanut" köyü çevresine giriş yaptı. Üç askeri araçtan oluşan bir İsrail birliği, "Tel Ebu Gaysar" bölgesinden köye doğru hareket ederek "Maaker" bölgesinde konuşlandı ve bir süre sonra geri çekildi.

Aynı gün içinde, 4 askeri araçtan oluşan başka bir İsrail birliği de "Tel Cel" geçidi üzerinden yine aynı vilayetteki "Rafid" kasabası çevresine girdi.

Son birkaç aydır İsrail'in Suriye sınırlarını ihlal etmesi günlük bir fenomen haline geldi. Bu operasyonlar sadece askeri hareketlilikle sınırlı kalmayıp; ev baskınları, kontrol noktaları oluşturulması ve sivil gözaltılarını da kapsıyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, İsrail ile yürütülen müzakerelerin henüz çıkmaza girmediğini ancak İsrail'in Suriye topraklarında kalma konusundaki ısrarı nedeniyle sürecin oldukça zorlu ilerlediğini belirtti.

8 Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli "Kuvvetlerin Birbirinden Ayırılması" anlaşmasının sona erdiğini duyurarak Suriye içerisindeki tampon bölgeleri kontrol altına aldı. Suriye'deki yeni yönetimin İsrail'e karşı herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen, İsrail ordusu hava ve kara saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılar şu ana kadar çok sayıda can kaybına, askeri üslerin ve cephaneliklerin imha edilmesine yol açtı.