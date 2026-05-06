Irak Hükümetinin yeni kabinesindeki bakanlık makamları netleşiyor

4 saat önce

Kürtler, Sünniler ve Şiiler bakanlıkların çoğunluğu üzerinde anlaştı ve önümüzdeki hafta Irak Hükümetinin yeni kabinesinin netleşme ihtimali var.

Muhammed Şiya Sudani’nin medya ekibi üyesi Basım Agêli, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki pazar günü yeni hükümet kabinesi Parlamentoya gönderilecek ve kabine için oylama yapılması muhtemeldir. Başkanlıkların her biri 14 puan, egemen (siyadi) bakanlıklar 14 puan, diğer bakanlıklar ise 12 ve 10 puan olarak hesaplanmıştır." dedi.

Kurdistan24’ün Koordinasyon Çerçevesi içerisinden edindiği bilgilere göre bakanlıkların ve makamların %80’i netleşmiş durumda. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları için Şiiler adına şu ana kadar Nuri el-Maliki’nin adı geçiyor, Sünniler adına ise Muhammed el-Halbusi. Gelecek başbakan yardımcılıkları düzeyinde ise Şiiler için Muhsin Mendelavi, Kürtler için Fuad Hüseyin, Sünniler için ise Musenna es-Samerrai belirlenmiş durumda.

Petrol, eğitim ve çalışma bakanlıkları İmar ve Kalkınma Koalisyonu’na verildi. Dışişlerine karşılık Maliye Bakanlığı üzerine KDP ile görüşmeler yapılıyor ancak Şiiler razı değil. Kanun Devleti Koalisyonu İçişleri Bakanlığı ile başka bir bakanlığı alıyor. Ulusal Hikmet Akımı bir bakanlık, Asaib Ehlil Hak bir bakanlık alıyor ve Sünnilerle Sanayi Bakanlığı üzerine görüşmeler var. Maliye Bakanlığı için Taif Sami belirlendi, bunu Ali Zeydi talep etti.

Sünni Gruba Düşen Bakanlıklar:

Planlama Bakanlığı: Takaddum Partisi (Bakan: Halid Bettal).

Savunma Bakanlığı: Azm ve Hasm Koalisyonu (Bakan: Sabit Abbasi).

Yükseköğretim Bakanlığı: Muzahim Samerrai.

Kültür Bakanlığı: Henüz netleşmedi.

Kürt Tarafların Payı:

KDP: Dışişleri Bakanlığı ile İmar ve İskan Bakanlığı.

KDP: Adalet Bakanlığı.

Diğer Gruplar (Yeni Nesil (Naway Nwe), Helwest Akımı ve Komel güçleri): Çevre Bakanlığı veya başka bir bakanlık.

Basım Agêli, açıklamasının devamında, "Bir ABD kararı hükümetin yapısını değiştirebilir, çünkü Washington şu ana kadar silahlı grupların hükümete katılmasına engel oluyor. Sadece iki grup silahlarını bırakmaya hazır olduklarını ifade etti; bunlar Asaib Ehlil Hak ve Ketayib İmam Ali’dir. Görünüşe göre onların hükümete katılmasına izin verilecek." dedi.