Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini geçici olarak durdurdu

Donald Trump, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ve hareketliliğine yönelik başlatılan Özgürlük Projesi operasyonunu geçici bir süreliğine durdurma kararı aldığını açıkladı.

Kararı Pakistan Hükümeti ve diğer bazı ülkelerin talebi üzerine aldıklarını bildiren Trump, bu adımın ABD kuvvetlerinin İran'a yönelik harekatlarında elde ettiği "büyük askeri başarıların" ardından geldiğini belirtti.

ABD Başkanı, İran temsilcileriyle nihai ve kapsamlı bir anlaşmaya varma sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Bu nedenle her iki taraf, nihai anlaşmanın imzalanma olasılığını teyit etmek ve fırsat tanımak amacıyla Hürmüz Boğazı'ndaki gemi hareketliliğini kısa bir süreliğine durdurma konusunda mutabık kaldı.

Donald Trump, Özgürlük Projesi geçici olarak durdurulmuş olsa da ablukanın tüm gücü ve etkisiyle olduğu gibi devam edeceğinin altını çizdi.

3 Mayıs 2026 tarihinde ABD ordusu, Donald Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" operasyonunu başlatmıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yönetilen bu operasyon; 100'den fazla savaş uçağı ve 15 bin askerden oluşan devasa bir gücü kapsıyor. Washington'ın bu adımdaki temel amacı, ticari gemilerin geçişini korumak ve haftalardır İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını denetlemekti.

Öte yandan Donald Trump, bazı tarafsız ülkelerin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerini kurtarmak için ABD'den yardım talep ettiğini belirtti. Buna karşılık, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı da dahil olmak üzere İranlı yetkililer bu adıma sert tepki göstererek; bölgedeki herhangi bir ABD müdahalesinin "ateşkes ihlali" sayılacağı konusunda uyarıda bulundu.