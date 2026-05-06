Hanekin'in kuzeyi 4.8 büyüklüğündeki depremle salladı

Irak ve İran sınır bölgesinde meydana gelen peş peşe sarsıntılar bölge halkında paniğe yol açtı. Irak Meteoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Hanekin kasabasının kuzeyi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi.

Gece geç saatlerde meydana gelen sarsıntı, sadece sınır bölgesinde değil, başkent Bağdat'ta da hissedildi.

Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların hissettiği depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, sarsıntının "orta şiddetli" kategorisinde olduğunu belirterek, olası artçı sarsıntılara karşı izleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İran Tarafında 5.0 Büyüklüğünde Sarsıntı

Diğer yandan, Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezine göre bugün (6 Mayıs 2026 Çarşamba) sabah saatlerinde merkez üssü Kirmanşah olan, Gilan-e Garb'dan Serpol Zehab'a kadar olan bölgeyi etkileyen 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu sarsıntıda da herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Irak ve İran arasındaki sınır bölgeleri, aktif fay hatları üzerinde bulunmaları nedeniyle periyodik olarak sismik hareketliliklere maruz kalmaktadır.