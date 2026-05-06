Irak'ın 43 milyon varil petrolü Hürmüz Boğazında mahsur

Deniz trafiği izleme verileri ve piyasa raporları, Hürmüz Boğazı'nın batısında bekleyen tankerlerde devasa miktarda Irak ham petrolünün biriktiğini ortaya koydu. Bu durumun temel nedenleri olarak; gemilere yönelik saldırılar ve bu stratejik deniz yolundaki geçiş kısıtlamalarının devam etmesi gösteriliyor.

Bugün, paylaşılan deniz hareketliliği verilerine göre Hürmüz Boğazı'nın batısında Körfez ülkelerine ait yaklaşık 163 milyon varil ham petrol mahsur kalmış durumda. Bu miktarın 43 milyon varili tek başına Irak petrollerinden oluşuyor.

Geçiş sürecinin yavaşlaması ve artan güvenlik riskleri, nakliye şirketlerinin seferlerini azaltmasına veya ertelemesine yol açtı.

Bu miktardaki petrolün ihraç edilemeyerek birikmesi, Irak üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Ülkenin petrol ihracatını sürdürme konusunda ciddi engellerle karşılaştığı belirtiliyor.

Bu riskin ana kaynağı, Irak’ın petrol depolama kapasitesinin sınırlı olması ve Körfez dışına petrol ihraç edebilecek geniş kapsamlı alternatif güzergâhlara sahip olmamasıdır.

3 Mayıs'tan bu yana, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki "Füceyre" petrol merkezinin hedef alınmasının yanı sıra, dört ticari gemi ve tanker saldırıya uğradı. Bu olaylar piyasalarda riskin artmasına, deniz nakliye maliyetlerinin yükselmesine ve petrol yüklerine uygulanan sigorta primlerinin tırmanmasına neden oldu.