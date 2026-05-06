Birçok yabancı şirket ve diplomat henüz Irak'a dönmedi

Yabancı şirketlerin ve diplomatik misyonların Irak'a geri dönmesi kolay görünmüyor. Geçmişte silahlı grupların saldırıları nedeniyle ülkeyi terk eden bu tarafların büyük bir kısmı, şimdi dönüş için somut güvenlik garantileri talep ediyor.

Siyasi gözlemci Enver Musevi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, yabancı şirketlerin ve diplomatik misyonların gidişinin Irak'ın dış ilişkileri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Musevi, bu durumun ülkenin gelirine ve ekonomisine zarar verdiğini vurgulayarak, hükümetin bu taraflarla iletişime geçmesi ve dönüşlerini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomi uzmanı Celal Lami, diplomatik misyonların dönüşünün yabancı şirketlerin de dönüşüne zemin hazırlayacağını kaydederken, bu şirketlerin geri dönmesinin özellikle petrol sektörü, bankacılık ve konut projeleri için büyük fayda sağlayacağını açıkladı.

Vatandaş Mustafa Nuaymi ise yatırım ortamının huzur ve istikrara ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, hükümetin şirketler nezdinde güveni yeniden tesis etmesi ve koruma garantisi vermesi gerektiğini belirtti.

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü ve 40 gün süren savaş boyunca Tahran destekli silahlı gruplar, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik merkezlere günlük olarak füze ve İHA saldırıları düzenledi. Bu güvenlik krizi, diplomatların ve yabancı şirketlerin büyük bir kısmının faaliyetlerini durdurarak Irak'tan ayrılmasına neden oldu.