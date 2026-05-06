Ali Zeydi ve ABD Savaş Bakanı güvenlik iş birliğini görüştü

Irak'ın hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi ile ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve güvenlik iş birliğini ele aldı.

Irak Başbakan Adayı Ali Zeydi'nin basın ofisinden 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD Savaş Bakanı'nın Zeydi'yi telefonla arayarak yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilmesinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki ikili ilişkiler üzerinde duruldu.

Görüşmede her iki tarafın da Irak ve ABD arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması uyarınca güvenlik iş birliğinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Ayrıca, Irak silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim süreçlerinin yeniden etkinleştirilmesi için çabaların yoğunlaştırılacağına işaret edildi.

Ali Zeydi, Koordinasyon Çerçevesi bileşenlerinin adaylığı üzerinde anlaşmaya varmasının ardından, 27 Nisan 2026 tarihinde Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından yeni hükümeti kurması için resmen görevlendirilmişti.