Avrupa Parlamentosu Kürtlere özel bir konferans düzenliyor

Kürtlerin ve Kürdistan’ın uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek ve küresel diplomatik merkezlerdeki Kürt lobisini daha ileriye taşımak amacıyla, bugün Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binasında özel bir Kürt konferansı düzenlenecek.

Kürdistan Diaspora Konfederasyonu tarafından organize edilen konferansın açılışında, Başkan Mesud Barzani’nin mesajının okunması bekleniyor.

Kürt meselesine dair hayati konuların ele alınacağı bu konferansa, çok sayıda Avrupalı siyasetçinin, Kürt şahsiyetlerin ve Avrupa’da yaşayan Kürtlerin katılması öngörülüyor.

Edinilen bilgilere göre konferans, Kürdistan saatiyle 15:00’te başlayacak.

Konferans kapsamında, başta Kürdistan Bölgesi ve Irak olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeler ve Orta Doğu’daki durum gibi pek çok kritik başlığın tartışılması bekleniyor.