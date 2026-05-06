Abbas Arakçi: Adil ve kapsamlı bir anlaşma dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik gerçekleştirilen saldırıların uluslararası hukukun bariz bir ihlali olduğunu söyledi.

Pekin’e ziyaret gerçekleştiren Abbas Arakçi, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü, sabah saatlerinde Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Çin'in İran'ın yakın bir dostu olduğunu belirten Arakçi, mevcut koşullar altında iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine işaret etti.

Görüşme sırasında ABD ve İsrail saldırılarını kınayan Çin'in tutumunu takdirle karşıladıklarını dile getiren Arakçi, "Bize yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar, açık bir saldırganlık eylemi ve uluslararası yasaların ağır bir ihlalidir." dedi.

Diplomatik sürece de değinen Arakçi, müzakerelerde meşru hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı göstereceklerini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin "adil ve kapsamlı bir anlaşma" dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ülkesinin bölgedeki gerilimi azaltmak adına çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Tam kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu bildiren Wang Yi, bölgenin kader tayin edici ve oldukça hassas bir süreçten geçtiği konusunda uyarıda bulundu.