Axios: ABD ve İran anlaşmaya yakınlaştı

Washington’un İran ile bir anlayış birliğine varmaya her zamankinden daha yakın olduğu ve gerilimleri sona erdirmek ve diplomaside yeni bir dönem başlatmak amacıyla stratejik bir yol haritası niteliğinde olan "tek sayfalık bir mutabakat zaptı" hazırlandığı bildirildi.

Toplam 14 temel ve stratejik maddeden oluşan bu taslak metinde şu noktalar dikkat çekiyor:

- Bölgeyi etkisi altına alan savaş ve çatışmaların sona erdirilmesi için çaba gösterilmesi.

- İran’ın yurt dışındaki bloke edilmiş varlıklarının ve sermayesinin serbest bırakılması.

- Yalnızca 30 gün içinde İran limanları üzerindeki ekonomik ambargoların kaldırılması.

- Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri konusunda uzlaşı sağlanması.

Washington, İran’ın hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmaması yönündeki temel şartını yinelerken, Tahran'ın buna karşılık zenginleştirilmiş uranyumunu ülke dışına çıkarmayı kabul ettiği belirtiliyor.

Bu yakınlaşma haberlerinin yayılmasıyla birlikte küresel piyasalarda petrol fiyatları %7 oranında değer kaybetti. Ancak ABD, müzakerelerin başarısız olması durumunda İran’a yönelik askeri operasyonların yeniden başlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Washington, önümüzdeki 48 saat içinde Tahran'dan nihai cevabı bekliyor. Müzakerelerin bir sonraki turunun (doğrudan veya dolaylı olarak) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da veya İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması öngörülüyor.

Henüz resmi bir imza atılmış olmasa da kaynaklar, her iki tarafın nihai bir fikir birliğine varmaya çok yakın olduğunu bildiriyor.