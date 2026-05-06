İsrail ordusu, yüzlerce hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yürütülen operasyonlarda 250’den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü, örgüte ait 5 tünel ile binlerce askeri mevzinin imha edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan resmi açıklamada, 146. Tümen birliklerinin savunma hattının güneyinde ilerleyişini sürdürdüğü ve Lübnan Hizbullahı’na ağır darbeler indirildiği belirtildi. Operasyonların temel amacının, İsrail vatandaşlarına yönelik tehditleri tamamen ortadan kaldırmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, doğrudan temas, göğüs göğüse çarpışmalar ve hava saldırıları sonucunda 250 Hizbullah militanının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Ayrıca, bölgedeki stratejik öneme sahip 5 yer altı geçidinin ve binlerce askeri altyapı tesisinin yerle bir edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki arama-tarama faaliyetleri sırasında Hizbullah’a ait yüzlerce parça silah ve mühimmata el konulduğu bildirildi.

Ele geçirilen envanter arasında; insansız hava araçları (İHA), el yapımı patlayıcılar (EYP), anti-tank füzeleri, RPG roketatarlar ve çok sayıda askeri teçhizatın bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca, Hizbullah’ın Güney Lübnan’daki İsrail birliklerine yönelik çok sayıda füze ve İHA saldırısı düzenlediğini ancak bu saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.