Irak Parlamentosu yakın gelecekte hükümet programını başbakan adayından teslim alacak

Irak Parlamentosunun bugün veya yarın hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan adayı Ali Zeydi tarafından sunulan hükümet programını teslim alacağı duyuruldu.

Parlamentonun Medya Dairesinden yapılan açıklamada, "Parlamento, hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi tarafından sunulan hükümet programını, incelenmesi amacıyla Parlamento üyelerine dağıtmak üzere bugün veya yarın teslim alacak." denildi.

Açıklamada, "Parlamento; Irak'taki ruh sağlığı hizmetlerinin seviyesini ve kalitesini yükseltmeyi, tedavi yöntemlerini geliştirerek uluslararası standartlara uygun hale getirmeyi, ruh sağlığı hastalarının haklarına saygı duymayı, ruh sağlığı alanında çalışanların yetkinliğini artırmayı, tedavi kurumlarının rolünü etkinleştirmeyi ve psikiyatri alanında çalışmayı teşvik etmek için ödenek sağlamayı amaçlayan Sağlık, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Komisyonu tarafından sunulan Ruh Sağlığı Kanun teklifinin ilk okumasını tamamladı." ifadeleri kullanıldı.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile birlikte yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendilerine verildiğini açıklamıştı.

Sudani, "Ali Zeydi'nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki mutabakatla gerçekleşmiştir." diyerek, bu önerinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmişti.