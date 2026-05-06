CNN: Savaşı sona erdirmek için 30 günlük müzakereleri içeren bir plan sunuldu

Amerikan yayın kuruluşu CNN, çatışmayı sona erdirmek için yürütülen müzakerelerin merkezinde yer alan temel maddeleri içeren kısa bir iç planın sunulduğunu aktardı.

CNN'ın bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Önerilen belge savaşın sona erdiğini ilan edecek, ardından nükleer dosya, İran varlıkları üzerindeki dondurmanın kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelecekteki güvenlik düzenlemeleri de dahil olmak üzere bekleyen meseleleri ele almak amacıyla 30 günlük bir müzakere süreci başlayacak." denildi.

Kaynak ayrıca, "Plan, uranyum zenginleştirmenin on yılı aşan bir süre için dondurulmasının tartışılmasını içeriyor; oysa daha önceki bir ABD teklifi bu süreyi yirmi yıl olarak belirlemişti." diye ekledi.

3 Mayıs 2026 tarihinde ABD ordusu, Donald Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" operasyonunu başlatmıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yönetilen bu operasyon; 100'den fazla savaş uçağı ve 15 bin askerden oluşan devasa bir gücü kapsıyor. Washington'ın bu adımdaki temel amacı, ticari gemilerin geçişini korumak ve haftalardır İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını denetlemekti.

Öte yandan Donald Trump, bazı tarafsız ülkelerin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerini kurtarmak için ABD'den yardım talep ettiğini belirtti. Buna karşılık, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı da dahil olmak üzere İranlı yetkililer bu adıma sert tepki göstererek; bölgedeki herhangi bir ABD müdahalesinin "ateşkes ihlali" sayılacağı konusunda uyarıda bulundu.