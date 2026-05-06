BAE: Her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ruken Abdul Nasser Hamidi, bugün (6 Mayıs 2026 Çarşamba) yaptığı açıklamada, ülkenin güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı koymak için silahlı kuvvetlerin yüksek alarmda olduğunu duyurdu.

Hamidi, savunma yeteneklerinin geliştirilmesine vurgu yaparak, özellikle "yapay zeka" olmak üzere yeni teknolojilere yapılan yatırımların, olağanüstü tehditlere karşılık vermek için Savunma Bakanlığının önceliği olduğunu söyledi.

Sözcü Hamidi, güvenlik ve kalkınmanın BAE'nin inşa ettiği gelişmiş ekonomik modeli sürdürmede kilit bir rol oynadığını vurguladı.