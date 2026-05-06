Galibaf: "Düşman, deniz ablukasıyla ekonomik baskı kurmayı hedefliyor"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran halkına hitaben yayımladığı mesajda ülkenin yeni bir savaş sürecinden geçtiğini belirterek, "Düşman, deniz ablukasıyla ekonomik baskı kurmayı hedefliyor." dedi.

Galibaf, bugün (6 Mayıs 2026 Çarşamba), İran halkına hitaben sesli bir mesaj yayımladı.

Mesajında ülkenin "yeni bir savaş dönemine" girdiğini belirten Galibaf, "Düşman, yeni planında deniz ablukasıyla ekonomik baskı kurmayı ve medya üzerinden algı operasyonu yapmayı hedefliyor. Amaç, ülke içindeki birlik ve beraberliği bozarak bizi teslim almaktır. Elbette askeri saldırı ihtimalini, özellikle de terör saldırılarını düşük görmüyoruz. Ancak düşmanın planının toplumu ilgilendiren kısmı, İran’ı içeriden zayıflatmaktır." açıklamasında bulundu.

İran halkının ABD'nin yanlış kararlarının mağduru olduğunu ve artan hayat zorluklarıyla karşı karşıya olduğunu belirten Galibaf, İranlıları bu aşamayı en az acıyla atlatmak için ülke içinde iş birliği yapmaya çağırdı.