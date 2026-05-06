Arakçi: İran ile dünya ülkeleri arasında yeni bir iş birliği aşaması başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin liderliğinin savaş sonrası İran'ın daha güçlü bir uluslararası konuma sahip olacağını düşündüğünü, bunun da Tahran ile dünya ülkeleri arasında stratejik iş birliği için yeni bir kapı açacağını belirtti.

Abbas Arakçi, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü, Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İranlı Bakan, Pekin'in savaş sonrası İran’ın önceki dönemden tamamen farklı bir noktada olacağına inandığını, bu durumun İran ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerde ve iş birliğinde yeni bir dönemin başlamasına zemin hazırladığını ifade etti.

"Çinli dostlarımız, İran'ın uluslararası konumunun yükseldiğine ve ülkemizin kendi gücünü ve kapasitesini kanıtladığına inanıyor.” diyen Arakçi, İran ile dünya ülkeleri arasında yeni bir iş birliği aşamasının başlayacağını vurguladı.

Açıklamasının devamında Arakçi, Çinli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ana başlıklarına değinerek şu bilgileri verdi:

"Savaşın nasıl sona erdirileceği, mevcut müzakereler, İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili konular ve ülkemize yönelik yaptırımların yanı sıra birçok ikili dosyayı içeren güncel meselelerin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptık."

Bölgesel güvenlik ve su yolları hakkında ise Arakçi, "Hürmüz Boğazı meselesi ve İran'ın bu boğazdaki haklarının korunması ve gözetilmesi gerekliliği, üzerinde durduğumuz çok ciddi konulardan biriydi; bu konuda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, üst düzey bir diplomatik heyet başkanlığında önceki gün sabah Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Ziyaret sırasında Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri detaylıca ele alırken, "İran'ın diplomatik yaklaşımında çok ciddi olduğunu ve değişmez bir duruşa sahip olduğunu" bir kez daha vurguladı.