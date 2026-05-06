Wall Street Journal: Nükleer konuyu müzakere etmeye hazır

İran'ın önceki tutumunun aksine taleplerinden geri adım attığı ve nükleer meseleyi müzakere masasına getirmeye hazır olduğu iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin çeşitli kaynaklara dayandırarak, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayınladığı haberde, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerin yeni turunun önümüzdeki hafta İslamabad'da gerçekleşebileceğini bildirdi.

Söz konusu kaynaklar, Tahran'ın önceki pozisyonundan farklı olarak geri adım attığını ve nükleer dosyayı görüşmelere dahil etmeye razı olduğunu söyledi.

Bu gelişme, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelere, ABD destekli Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğine ilişkin karar taslağını reddetme çağrısı yaptığı bir döneme denk geldi.

Tahran, "tek çözümün savaşa son verilmesi, seyrüsefer kısıtlamalarının kaldırılması ve deniz trafiğinin normale döndürülmesi" olduğunu savunuyor.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Washington'u "seyrüsefer özgürlüğü" ilkesini yasa dışı eylemlerine kılıf uydurmak için bir bahane olarak kullanmakla suçladı ve üye ülkelerden karar taslağını reddetmelerini talep etti.