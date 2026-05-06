İran’dan Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere mesaj: Tüm hizmetlere hazırız

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı ve karasularında bulunan tüm ticari gemilere resmi bir mesaj göndererek, genel denizcilik hizmetleri, teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla ülkedeki tüm limanların tam kapasiteyle hazır olduğunu bildirdi.

Kurum tarafından 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada, bu mesajın amacının denizcilerin güvenliğini korumak, gemilerin seyir kabiliyetlerini iyileştirmek ve mürettebatın refahını sağlamak olduğu belirtilirken, mesajın, ülkedeki limanların deniz haberleşme merkezleri aracılığıyla resmi olarak yayınlandığı kaydedildi.

Bölge sularında seyreden ve özellikle İran karasularında demirlemiş olan tüm gemilerin ihtiyaç halinde gıda ve yakıt tedariki, sağlık ve tıbbi hizmetler ve bakım, onarım ve gerekli teknik ekipman desteğinden yararlanabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Bu adım, İran'ın deniz güvenliği ile liman ve denizcilik hizmetleri alanındaki egemenlik sorumlulukları çerçevesinde atılmıştır. Dünyanın en stratejik geçitlerinden birinde ticari gemilerin güvenli ve kesintisiz trafiğini destekleme konusundaki tam hazırlığımızı yansıtmaktadır." denildi.

Fars Haber Ajansının aktardığına göre bu mesaj; bölgedeki deniz haberleşme ağları ve Çok Yüksek Frekans (VHF) sistemleri üzerinden üç gün boyunca günde üç kez yayınlanacak.

Tüm kaptanlar ve gemi sahipleri, genel denizcilik hizmetlerinden yararlanmak ve ihtiyaçlarını bildirmek için VHF Kanal 16 üzerinden en yakın İran limanındaki Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) merkezleriyle veya yerel acenteleriyle iletişime geçebilecek.

Bu gelişme, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamayla eş zamanlı yaşandı. Devrim Muhafızları, "saldırgan tehditlerin ortadan kalkmasıyla Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve istikrarlı geçişin garanti altına alındığını" duyurmuştu.

Söz konusu yumuşama, Donald Trump'ın, İran ile müzakerelerdeki ilerleme ve Pakistan ile diğer bazı ülkelerin talebi üzerine, Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruma amaçlı ABD askeri harekatı olan "Özgürlük" projesini durdurmasının ardından geldi.