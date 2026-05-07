Gözler "Nugreselman Celladı"na verilecek cezada: 221 aile mahkeme salonunda

2 saat önce

Enfal Soykırımı’nın en karanlık isimlerinden biri olan ve "Nugreselman Celladı" olarak bilinen Ajaj Ahmed Hardan Tikriti, bugün Bağdat’ta hakim karşısına çıkıyor. Sanığın, soruşturma aşamasında Kürt halkına yönelik işlediği suçları itiraf etmesi nedeniyle bugün nihai kararın açıklanması bekleniyor.

K24 muhabiri Dilan Barzan’ın aktardığı bilgilere göre Bağdat Resafa Mahkemesinde bugün (7 Mayıs 2026 Perşembe) sabah saatlerinde kritik bir duruşma gerçekleştirilecek. Enfal mağduru yüzlerce ailenin gözü, uzun yıllar adaletten kaçan ancak geçtiğimiz yıl yakalanan Ajaj Ahmed Hardan Tikriti davasında.

Mağdur Aileler Adalet İçin Mahkemede

Duruşma salonunda ve mahkeme önünde Germiyan, Hurmatu, Süleymaniye ve Erbil’den gelen yaklaşık 221 Enfal mağduru yakını hazır bulunuyor. Aileler, yakınlarına en ağır işkenceleri yapan ve "cellat" olarak tanınan bu ismin hak ettiği cezayı almasına tanıklık etmek istiyor.

Suçlarını İtiraf Etmişti

30 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen titiz bir operasyonla yakalanan Ajaj Ahmed, o tarihten bu yana defalarca sorgulandı. Sanığın, soruşturma aşamasında Semave çöllerindeki meşhur Nugre Selman Cezaevi’nde Kürt vatandaşlara yönelik işlediği suçların bir kısmını itiraf ettiği biliniyor. Mahkeme kaynakları, bu itiraflar ışığında hakimin bugün davayı karara bağlamasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

“Nugreselman Celladı” Ajaj Ahmed Kimdir?

Aslen Tikritli olan ve Baas rejimi döneminde askeri komutanlık yapan Ajaj Ahmed Hardan Tikriti, özellikle 1988 yılındaki Enfal operasyonları sırasında Nugreselman Cezaevindeki acımasız yöntemleriyle tanındı.

Ajaj Ahmed, mahkumları saatlerce Semave çölünün kavurucu sıcağı altında bekletmek, kadınlara yönelik saldırılar, toplu infazlar ve diri diri toprağa gömme gibi insanlık dışı suçlarla suçlanıyor.

2003 yılında Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kerkük üzerinden Suriye’ye kaçan Ajaj, Şam yakınlarındaki Ceremana bölgesinde yıllarca gizlendi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, altı ay süren derin istihbarat çalışmaları sonucunda Ajaj’ı Selahaddin eyaletinde yakalamayı başardı.

Kürt halkına yönelik uygulanan soykırımın canlı tanıklarından biri olan bu ismin yargılanması, Enfal kurbanlarının yakınları için adaletin tecellisi adına tarihi bir önem taşıyor.