Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Cevani: Savaşı kazandık ama mücadele bitmedi

2 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Siyasi İşlerden Sorumlu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ülkesinin düşmanlara karşı yürütülen savaşta zafer kazandığını ancak karşı karşıya gelme sürecinin halen devam ettiğini bildirdi.

Zencan eyaletinde konuşan Yedullah Cevani, "Savaş başlamadan önce Amerikalılar zafer hayalleri kuruyordu ama bugün endişeli ve korku içindeler. Bu, inananlara güven veren ve düşmanların kalbine korku salan ilahi vaadin gerçekleşmesidir." dedi.

İran ile ABD arasındaki savaşı "insanlık cephesi ile insanlık karşıtı cephe" ve "hak ile batılın" mücadelesi olarak nitelendiren Cevani, halkın sokaklardaki varlığının ve iktidara verdikleri desteğin, İslam Cumhuriyeti'nin gücünün iki temel sütunu olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine değinen Cevani, şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump, ABD'nin 47 yıldır İran'la başa çıkamadığını ancak kendisinin bunu başarabileceğini iddia ediyordu. Bu amaçla tüm güç ve imkanlarını sahaya sürdüler; fakat savaşın sonucu, hayallerinin boş olduğunu ve İran'ın diz çökmediğini kanıtladı."

Konuşmasının devamında zaferin kalıcı olması gerektiğine değinen Cevani, "Savaşta galip geldik ama süreç henüz bitmiş değil. Öyle bir güç seviyesine ulaşmalıyız ki, hiçbir devlet veya güç İslam Cumhuriyeti'ne saldırmayı aklından bile geçiremesin." diye konuştu.

Gücün sadece askeri ve savunma alanıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Cevani, İran’ın bilim, ekonomi ve tıp alanlarında da dev bir güce dönüşmesi gerektiğini, ancak bu şekilde her türlü saldırganlığın önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.