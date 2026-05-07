NBC News: Suudi Arabistan, ABD'nin askeri üslerini kullanmasına izin vermedi

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri korumayı amaçlayan "Özgürlük Projesi" girişiminden vazgeçmesinin temel nedeninin Suudi Arabistan olduğu iddia edildi.

ABD merkezli NBC News kanalı, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri korumayı amaçlayan girişiminden vazgeçmesinin temel nedeninin Suudi Arabistan olduğunu ileri sürdü.

Rapora göre Trump'ın bu ani geri adımı, Suudi Arabistan'ın ABD ordusuna söz konusu operasyon için askeri üslerini ve hava sahasını kullanma izni vermeyeceğini bildirmesinin ardından geldi.

Kaynaklar, Trump'ın "Özgürlük Projesi"ni müttefikleriyle koordine etmeden, sosyal medya üzerinden tek taraflı bir kararla ilan ettiğini belirtti.

Bu adımın Suudi Arabistan'da ciddi bir rahatsızlık ve hoşnutsuzluk yarattığı ifade edilirken, Riyad, buna tepki olarak Prens Sultan Hava Üssünün ve ülke hava sahasının bu operasyon kapsamında kullanılmasını yasakladı.

Donald Trump, çarşamba sabahı yaptığı açıklamada, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yardımcı olmayı amaçlayan "Özgürlük Projesi"nin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu. Ancak Trump, kararın gerekçesi olarak Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimi değil, İran ile müzakerelerde sağlanan ilerlemeyi ve Pakistan ile diğer bazı ülkelerden gelen talepleri göstermişti.