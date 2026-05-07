Başbakan Barzani ve Belçika Başbakan Yardımcısı bölgesel gelişmeleri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Jan Jambon, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Başbakan Barzani, bugün (7 Mayıs 2026 Perşembe) Belçika Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Jan Jambon ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Belçika Krallığı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgedeki genel durum değerlendirildi.

Başbakan Barzani, özellikle terör örgütü DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi'ne verdikleri destekten dolayı Belçika ve Avrupa ülkelerine teşekkürlerini iletti.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Jan Jambon ise ülkesinin, Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarına olan desteğini yineledi.

Görüşmede her iki taraf da bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı.