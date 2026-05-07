İsviçre’den ABD-İran müzakerelerine ev sahipliği teklifi

3 dakika önce

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakerelere ev sahipliği yapma arzusunu dile getirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Melanie Gugelmann, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İsviçre, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırdır." dedi.

Gugelmann’ın bu açıklaması, bir mutabakat zaptı imzalanmasının ardından müzakerelerin gerçekleşebileceği muhtemel yerlerden biri olarak Cenevre’yi işaret eden basın raporlarına yanıt niteliğinde geldi.

İsviçre'nin her türlü lojistik hizmeti sunmaya tam hazır olduğunu belirten Gugelmann, ülkesinin "barışı tesis etmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan her türlü diplomatik girişimi desteklemek" istediğini vurguladı.

Sözcü Gugelmann ayrıca, İsviçre Dışişleri Bakanlığının krizin tüm ilgili taraflarıyla temaslarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.