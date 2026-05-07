Trump, terörle mücadele için yeni bir strateji imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Yarımküre'deki tehditlerin ortadan kaldırılmasını, uyuşturucu kartellerinin faaliyetlerinin durdurulmasını ve aşırılık yanlısı gruplarla mücadeleyi esas alan yeni bir "Ulusal Terörle Mücadele Stratejisi" imzaladı.

Beyaz Saray Terörle Mücadele Danışmanı Sebastian Gorka, 7 Mayıs 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın söz konusu strateji belgesini "Amerika bizim yuvamızdır ve korunmalıdır" prensibiyle salı günü imzaladığını duyurdu.

Kartellere ve İnsan Kaçakçılığına Geçit Verilmeyecek

Gorka’nın ifadelerine göre yeni strateji, uyuşturucu kartellerinin operasyonlarını felç ederek terör tehditlerini kaynağında yok etmeyi önceliklendiriyor. Plan, uyuşturucu sevkiyatı, insan kaçakçılığı ve illegal faaliyetlerin ABD topraklarına sızmasını engellemeyi hedefliyor.

İç Tehditler ve Anarşist Gruplar Takipte

Strateji sadece dış tehditlerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda ABD içindeki "anti-Amerikan ideolojiye sahip şiddet yanlısı siyasi gruplar ve anarşist oluşumların" tespit edilip çökertilmesine odaklanıyor. Gorka, anayasal tüm araçların kullanılarak bu grupların üyelerinin, uluslararası bağlantılarının ve eylem planlarının mercek altına alınacağını belirtti.

Odak Noktası: İran ve Hürmüz Boğazı

Beyaz Saray Danışmanı, ABD’li yetkililerin uluslararası ortaklarıyla bir araya gelerek terör tehditlerine karşı iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti. Bu kapsamda, özellikle İran ve Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik risklerinin öncelikli gündem maddesi olacağı açıklandı.

Radikalizmle Topyekun Mücadele

Yeni planın kapsamı hakkında detaylar veren Gorka, şiddeti teşvik eden aşırı sağcı grupların yanı sıra El-Kaide gibi küresel terör örgütleri üzerindeki baskının, bu yapılar tamamen etkisiz hale getirilene kadar artarak devam edeceğini vurguladı.