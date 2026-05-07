Nugreselman Celladı davası ertelendi: Karar 14 Mayıs'ta bekleniyor

Bağdat’taki Resafa Mahkemesi, Enfal katliamının en simge isimlerinden biri olan ve “Nugreselman Celladı” olarak bilinen Ajaj Ahmed’in karar duruşmasını 14 Mayıs tarihine erteledi.

Kurdistan24 muhabiri Dilan Barzan’ın aktardığı bilgilere göre bugün (7 Mayıs 2026 Perşembe) saat 09.00’da yapılması planlanan duruşmada nihai kararın açıklanması bekleniyordu.

Geçtiğimiz yıl 30 Temmuz’da yakalanmasından bu yana defalarca hakim karşısına çıkarılan sanık hakkında bugün hüküm verilmesi öngörülüyordu, ancak mahkeme heyeti duruşmayı bir hafta sonraya erteleme kararı aldı.

Dilan Barzan, aktardığı bilgilerde, "Ajaj Tikriti, Nugreselman’da işlenen suçların bir kısmını mahkemede inkar etti. Sanığın bazı suçlamaları reddetmesi üzerine mahkeme heyeti, dosyada daha derinlemesine inceleme yapılması ve iddiaların araştırılması amacıyla duruşmayı 14 Mayıs 2026 tarihine erteledi." ifadelerine yer verdi.

221 Aile Adalet İçin Mahkemedeydi

Germiyan, Hurmatu, Süleymaniye ve Erbil bölgelerinden gelen yaklaşık 221 Enfal mağduru yakını, yakınlarına en ağır işkenceleri yapan "celladın" cezalandırılmasına tanıklık etmek üzere bugün mahkeme salonunda hazır bulundu.

Nugreselman Cezaevinde askeri komutanlık yapan Ajaj Ahmed, mahkumlara uyguladığı vahşi yöntemlerle tanınıyor. Bunlar arasında mahkumları Semave çölünün kavurucu sıcağı altında uzun süre bekletmek gibi işkenceler yer alıyor.

6 Aylık Takip ve Yakalanma Süreci

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, 1 Ağustos 2025’te yaptığı açıklamada, altı ay süren titiz bir istihbarat takibi sonucunda sanığın Selahaddin eyaletinde yakalandığını duyurmuştu.

"Nugreselman Celladı" olarak bilinen şahsın işkence, cinayet, diri diri gömme ve kadın mahkumlara yönelik saldırılar gibi insanlık dışı suçlara karıştığı belirtilmişti.

Ajaj Ahmed Hardan Kimdir?

Tam adı Ajaj Ahmed Hardan Tikriti olan sanık, El-Bunaser aşiretinin Nizar koluna mensuptur. 1988’deki Enfal soykırım operasyonları sırasında Semave eyaletindeki Nugreselman Cezaevinin yöneticilerinden biriydi.

2003 yılında Baas rejiminin yıkılmasının ardından Kerkük üzerinden Suriye’ye kaçan ve Şam yakınlarındaki Ceremana bölgesinde yaşayan Ajaj’ın üç oğlu bulunuyordu. Oğullarından ikisinin El-Kaide üyesi olduğu ve Selahaddin yakınlarındaki Zuluiye bölgesindeki çatışmalarda öldürüldüğü biliniyor.

Ajaj Ahmed, Kürt halkına yönelik işlediği soykırım ve Enfal suçlarından tam 37 yıl sonra, 31 Temmuz 2025’te Irak Ulusal Güvenlik güçlerince adalete teslim edilmişti.