DEM Parti’den Diyadin Müftülüğüne tepki

"Açık bir inkar anlayışıdır"

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Ağrı Diyadin İlçe Müftülüğünün imamlara, “Türkçe dışında bir dilde hizmet verilmemesi” yönünde talimat vermesine tepki gösterdi.

DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İlçe Müftülüğünün Kürtçeye yönelik tutumunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.Açıklamada uygulamanın halkın dili ve kimliğini hedef aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:“Türkçe dışında bir dilde hizmet verilmemesi yönündeki talimat, sıradan bir idari uygulama değil; halkın dili, kimliği ve inancıyla kurduğu bağı hedef alan açık bir inkar anlayışıdır."