ABD Hazine Bakanlığı, Irak Petrol Bakan Yardımcısını yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) yapılan açıklamaya göre yaptırım listesine eklenen isimler arasında vazife ve konumlarını "İran çıkarlarına hizmet etmek için kullanan" Irak Petrol Bakan Yardımcısı Ali Ma'arij Bahadli, Ehl-i Hak milislerinin üç üst düzey lideri ve Tuğgeneral Seyyid el-Şuhada da yer alıyor.

ABD yönetimi, Irak petrol sektörünü "istismar etmek" ve "ülkeyi istikrarsızlaştırmak" suçlamasıyla bir dizi Irak hükümet yetkilisi ve silahlı milis liderine yaptırım uyguladığını açıkladı.

Açıklamada, "2018'den beri Irak Petrol Bakan Yardımcısı Ali Ma'arij Bahadli, tanınmış İranlı petrol kaçakçısı Salim Ahmed Said için çalıştı." denildi.

Bakanlık, Ma'arij'in Said'in şirketlerine, özellikle de Gayar sahasından Khor Zuber'e petrol taşıyan VS Oil şirketine sahte belgeler ve ihracat lisansları vermekle suçlandığını belirtti.

Hazine Bakanlığı, yaptırımların ayrıca Asaib Ahl al-Haq'ın üst düzey mali yetkilisi olan ve Sayyid Aun olarak da bilinen Mustafa Hashim Lazim Bahadli'yi de kapsadığını bildirdi.

Açıklamada, Seyyid Aun'un hükümet sözleşmelerini milisler için gelir elde etmek amacıyla kullandığı ve İran Devrim Muhafızları ile bağlantısı olduğu belirtildi.

Açıklamanın bir diğer bölümünde, Seyyid el-Şuhada Tugayı'nın iki üst düzey liderine (Ahmad Huzeir Maksus) ve (Muhammed İsa Kazim Şuaili - Ebu Meryem) yaptırımlar uygulandığı kaydedildi.

ABD yönetimi, 2020'de Ehl-i Hak'ı ve 2023 ile 2025 yılları arasında Seyyid el-Şuhada Tugayı'nı yaptırım listesine almıştı.