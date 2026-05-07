Irak'ta başbakan adayı hükümet programını Parlamento başkanına sundu

Irak'ta başbakan adayı Ali Falih Zeydi, hükümet programını Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi'ye sundu.

Zeydi, bugün (7 Nisan 2026 Perşembe), X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni hükümete ait hükümet programını Parlamento Başkanı Heybet Halbusi'ye sunduğunu belirtti.

Açıklamada, "bunun bugün gerçekleşen bir görüşme sırasında olduğu, programın incelenmesi ve detaylarının görülmesi için meclis üyelerine dağıtılacağı, kabine üyelerinin isimlerinin ise daha sonra sunulacağı" belirtildi.

Açıklamanın devamında, "iki tarafın, anayasal ve yasal bağlamlara dayanarak hükümetin çalışmalarını ve görevlerini üzerine inşa ettiği temel dayanak olarak kabul edilen hükümet programına ve hükümete güvenoyu verme sürecinin tamamlanması için ortak iş birliği ve koordinasyonun önemini vurguladıkları" kaydedildi.