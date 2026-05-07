BAE, İran saldırılarının yol açtığı zararları belgeleyecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran saldırıları sonucu oluşan zararların belgelenmesi için ulusal komite kurulmasına karar verdi.



BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Divanı Başkanı Mansur bin Zayid Al Nahyan, "saldırı eylemleri, uluslararası suçlar ve bunlardan kaynaklanan zararların belgelenmesi için ulusal komite kurulmasına" ilişkin karar yayımladı.

Karara göre söz konusu adım, "ihlallerin en yüksek hukuki ve teknik standartlara uygun şekilde belgelenmesine yönelik kurumsal yaklaşımı" yansıtıyor.

BAE Başsavcısı başkanlığında görev yapacak olan komite, "İran saldırıları, uluslararası suçlar ve bunların ülke toprakları, vatandaşlar, ziyaretçiler ve ülkede yaşayanlar üzerindeki etkilerini belgelemekle" sorumlu olacak.

Güvenilir delillere dayanan kapsamlı bir ulusal kayıt sistemi oluşturmayı hedefleyen komitede, çeşitli bakanlıklar ile federal ve yerel kurumlardan temsilciler yer alacak.

Komitenin görevleri arasında, İran'ın saldırıları ve askeri eylemlerinin tüm ayrıntılarının belgelenmesi, olayların niteliği ve zamanlamasının doğrulanması, insani, maddi ve ekonomik zararların teknik yöntemlerle değerlendirilmesi ile can kayıpları ve yaralanmaların resmi kayıtlar temelinde tespit edilmesi bulunuyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.