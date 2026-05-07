İran: ABD’nin teklifini değerlendirmeyi sürdürüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamasında, ABD’nin İran’ın 14 maddelik planına yönelik teklifini değerlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Sözcü Bekayi, bugün (7 Nisan 2026 Perşembe), ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

İran basınına konuşan Bekayi, ABD’nin İran’ın 14 maddelik planına bir teklif çerçevesiyle cevap verdiğini hatırlattı.

Tahran yönetiminin ABD’nin teklifini incelemeyi sürdürdüğünü belirten Bekayi, bu konuda henüz nihai bir karara varmadıklarını bildirdi.

Bekayi, "Son günlerde ele alınan en önemli dış politika konusu savaş, ateşkes ve bölgede barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabalarıdır." dedi.

ABD’nin yanıtını değerlendirmeyi sürdürdüklerini kaydeden Bekayi, incelemelerin tamamlanmasının ardından cevaplarının yeniden Pakistan arabuluculuğuyla Washington’a iletileceğini söyledi.