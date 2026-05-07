BAE: İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarını engelledik

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sisteminin İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellediğini duyurdu.

Bakanlık, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, ülkenin savunma sistemi tarafından , füze ve İHA'ların imha edilmesinin sonucu olduğunu belirtti.

Öte yandan BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Divanı Başkanı Mansur bin Zayid Al Nahyan, "saldırı eylemleri, uluslararası suçlar ve bunlardan kaynaklanan zararların belgelenmesi için ulusal komite kurulmasına" ilişkin karar yayımladı.

Karara göre söz konusu adım, "ihlallerin en yüksek hukuki ve teknik standartlara uygun şekilde belgelenmesine yönelik kurumsal yaklaşımı" yansıtıyor.

BAE Başsavcısı başkanlığında görev yapacak olan komite, "İran saldırıları, uluslararası suçlar ve bunların ülke toprakları, vatandaşlar, ziyaretçiler ve ülkede yaşayanlar üzerindeki etkilerini belgelemekle" sorumlu olacak.

Güvenilir delillere dayanan kapsamlı bir ulusal kayıt sistemi oluşturmayı hedefleyen komitede, çeşitli bakanlıklar ile federal ve yerel kurumlardan temsilciler yer alacak.

Komitenin görevleri arasında, İran'ın saldırıları ve askeri eylemlerinin tüm ayrıntılarının belgelenmesi, olayların niteliği ve zamanlamasının doğrulanması, insani, maddi ve ekonomik zararların teknik yöntemlerle değerlendirilmesi ile can kayıpları ve yaralanmaların resmi kayıtlar temelinde tespit edilmesi bulunuyor.